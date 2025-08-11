JPO Jalan Tunjungan Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini

jpnn.com, SURABAYA - Pembangunan ulang Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Siola di Jalan Tunjungan ditargetkan rampung pada Desember 2025. Harapannya, bisa dinikmati pada awal tahun 2026.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widayati menjelaskan konsep yang diusung adalah tetap mengutamakan fungsinya sebagai jembatan penyeberangan.

Namun, desainnya akan dibuat lebih estetik dan terbuka agar dapat menjadi spot baru untuk berswafoto.

"Fungsinya tetap sama sebagai JPO, menghubungkan orang dari Siola menuju Jalan Tanjung Anom, tetapi dibuat menonjol estetikanya," kata Wiwiek, Minggu (10/8).

Dia menjelaskan JPO ini dibangun pada tahun 1987 memang membutuhkan peremajaan dan kondisi jembatan juga sudah rapuh.

Menurutnya, pembongkaran ini bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba.

Di awal tahun 2025, tim independen melakukan kajian menyeluruh setelah ditemukan beberapa bagian jembatan yang runtuh.

Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa beberapa bentangan jembatan sudah dalam kondisi rapuh dan tidak aman.