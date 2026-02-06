menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » JPO Sarinah yang Dilengkapi Lift Bakal Beroperasi Akhir Februari 2026

JPO Sarinah yang Dilengkapi Lift Bakal Beroperasi Akhir Februari 2026

JPO Sarinah yang Dilengkapi Lift Bakal Beroperasi Akhir Februari 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gedung Sarinah di Jakarta Pusat. Foto: Dok. Sarinah

jpnn.com, JAKARTA - PT Transjakarta tengah membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah, Jakarta Pusat sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan JPO tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Februari 2026.

Setelah seluruh pekerjaan selesai, PT TransJakarta akan mengurus proses perizinan sebelum JPO dapat digunakan masyarakat.

Baca Juga:

“(Beroperasi) akhir Februari. Nanti setelah proses perizinan dan administrasi selesai, bisa langsung dipakai,” ujar Welfizon.

Menurut dia, JPO Sarinah kembali dibangun memang untuk membantu kaum disabilitas. Nantinya akan dilengkapi dua lift yang masing-masing berada di sisi barat dan timur.

Lift di sisi barat JPO Sarinah yang berdekatan dengan Kantor Bawaslu RI saat ini telah terpasang. Sementara, untuk pemasangan lift di sisi timur yang mengarah ke Mal Sarinah masih dalam tahap pengerjaan.

Baca Juga:

Sementara itu, Direktur Pelayanan dan Bisnis PT Transportasi Jakarta menuturkan JPO itu untuk mempermudah orang lanjut usia (lansia) dan disabilitas.

Saat ini, untuk menyeberang dari Sarina menuju ke Bawaslu atau ke halte TransJakarta mesti menggunakan pelican crossing.

Setelah seluruh pekerjaan selesai, PT TransJakarta akan mengurus proses perizinan sebelum JPO dapat digunakan masyarakat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI