jpnn.com - JAKARTA - Perusahaan pialang dan konsultasi asuransi PT Jaya Proteksindo Sakti Ins Broker (JPS) meluncurkan platform digital bernama Proteksi Plus.

Mengusung konsep one-stop solution for insurance, aplikasi ini memudahkan pengguna mencari dan memilih perlindungan, membayar premi, melaporkan klaim, hingga memantau proses klaim sampai tuntas.

Chief Executive Officer PT Jaya Proteksindo Sakti Ins Broker Ruddy Sudjono meyakini bahwa perlindungan yang tepat harus diiringi proses yang mudah dan transparan.

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Oleh karena itu, Ruddy menekankan pihaknya hadir lebih dari sekadar broker, melainkan sebagai partner risiko dan biaya bagi bisnis klien.

"Proteksi Plus adalah wujud komitmen tersebut di era digital," kata Ruddy di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dalam dunia bisnis, Ruddy menyatakan bahwa setiap keputusan, aktivitas, dan aset selalu berdampingan dengan risiko.

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Dia mengungkapkan banyak perusahaan merasa sudah terlindungi karena memiliki asuransi, namun pengelolaannya kerap tidak tepat, mulai dari premi tinggi, polis yang kompleks, duplikasi manfaat, hingga ketidakpastian proses klaim.

Ketika risiko terjadi, Ruddy menilai dampaknya tidak berhenti pada kerugian semata, tetapi juga berimbas pada arus kas, operasional yang terhenti, hingga reputasi perusahaan. “Kami ingin mengubah persepsi mengelola asuransi harus selalu rumit," ucap Ruddy.