JPS: PAM Jaya Terus Berbenah Dibarengi Kerja Keras Pucuk Pimpinan

jpnn.com - JAKARTA Public Service atau JPS menyebut PT PAM Jaya menunjukkan komitmen dalam mempercepat transformasi layanan air minum.

Selain menargetkan cakupan layanan air perpipaan mencapai 100 persen pada 2029, PAM Jaya juga mempersiapkan langkah strategis menuju Initial Public Offering (IPO) pada 2027 guna memperkuat pendanaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih.

Salah satu fokus utama yang terus digenjot adalah penurunan tingkat Non-Revenue Water (NRW) atau kehilangan air melalui percepatan penanganan kebocoran pipa, rehabilitasi jaringan distribusi, pembentukan District Metered Area (DMA), penggantian meter pelanggan, hingga digitalisasi sistem pemantauan jaringan.

Peneliti dari JPS Rahmat Hidayat mengatakan transformasi yang dilakukan PAM Jaya saat ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam membangun layanan air minum yang modern, profesional, dan berorientasi kepada masyarakat.

"Upaya yang dilakukan PAM Jaya patut diapresiasi. Kami melihat bagaimana perusahaan ini tidak hanya fokus memperluas jaringan perpipaan, tetapi juga serius membenahi persoalan mendasar,” katanya.

Menurut dia, penanganan kebocoran dilakukan dengan cepat sebagai bagian dari strategi menekan NRW sehingga air yang diproduksi benar-benar sampai kepada masyarakat.

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Keberhasilan menekan NRW akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional perusahaan sekaligus mempercepat perluasan layanan tanpa harus selalu menambah kapasitas produksi air.

Rahmat juga memberikan apresiasi khusus kepada Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin yang dinilainya menunjukkan kepemimpinan langsung di lapangan.