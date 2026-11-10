JPU Bongkar Modus TPPU Febrie Lewat Kantor Hukum, Pakar: Sinyal Ketegasan Kejagung

jpnn.com, JAKARTA - Babak pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam perkara yang menyeret mantan pejabat tinggi kejaksaan, Febrie Adriansyah (FA), terus bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari korporasi.

Langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang teliti menguliti transaksi pembayaran miliaran rupiah melalui kantor hukum mendapat apresiasi luas.

Pakar hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai langkah cermat JPU membedah aliran dana yang diduga dibungkus lewat transaksi legal merupakan kunci vital dalam membongkar konstruksi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara utuh.

Menurut Prof. Suparji, kejahatan kerah putih (white collar crime) saat ini kerap menggunakan modus berlapis, termasuk memanfaatkan instrumen formal atau kantor hukum untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Oleh karena itu, ketelitian penuntut umum menjadi pertaruhan besar untuk mengungkap aktor intelektual di balik layar.

"Dalam penanganan perkara TPPU, khususnya yang melibatkan jejaring korporasi dan transaksi profesional, kejelian JPU sangat menentukan. Pembuktian tidak boleh hanya berhenti pada permukaan formal, melainkan harus mampu menelusuri aliran dana (follow the money) secara akurat untuk membongkar pihak-pihak yang benar-benar menikmati hasil kejahatan tersebut," ujar Prof. Suparji saat dihubungi, Selasa (10/11).

Ia menambahkan, penerapan pasal pencucian uang secara optimal sangat mendesak agar penegakan hukum tidak sekadar menghukum pelaku lapangan, tetapi juga merampas seluruh aset hasil kejahatan demi memulihkan kerugian negara secara maksimal.

Lebih lanjut, Suparji menegaskan bahwa persidangan megakorupsi yang menyeret aparat penegak hukum harus menjadi momentum penting untuk menegakkan keadilan substantif.