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JPU: Febrie Adriansyah Beli 2 Apartemen Mewah SCBD Senilai Rp46 Miliar Pakai Nama Orang Lain

JPU: Febrie Adriansyah Beli 2 Apartemen Mewah SCBD Senilai Rp46 Miliar Pakai Nama Orang Lain
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Terdakwa Febrie Adriansyah bersiap mengikuti sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, antara lain melalui pembelian sejumlah aset berupa apartemen dan kendaraan yang menurut JPU menggunakan nama pihak lain. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah telah menyamarkan kekayaan hasil korupsinya.

Febrie disebut membeli sejumlah aset mewah, termasuk dua unit apartemen di District 8 SCBD Jakarta senilai Rp46,18 miliar menggunakan nama pihak lain.

Dugaan penyamaran aset tersebut diungkapkan oleh Jaksa Utama Madya Agus Sahat saat membacakan surat dakwaan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu.

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Jaksa membeberkan deretan aset yang dibeli Febrie, yang diduga kuat bersumber dari tindak pidana pemerasan perkara ASABRI dan Jiwasraya.

Jaksa Utama Madya Agus Sahat saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, membeberkan sejumlah aset yang menurut dakwaan dibeli menggunakan uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Di sektor properti, JPU menyebut Febrie melalui Don Ritto alias Idon dan Rangga Cipta membeli dua unit apartemen di District 8 SCBD, Jakarta, dengan total nilai Rp46,18 miliar.

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Kedua apartemen masing-masing senilai Rp23,09 miliar tersebut tercatat atas nama PT Hutama Indo Tara.

Selain apartemen, menurut dakwaan, Febrie melalui orang-orang kepercayaannya membeli sejumlah bidang tanah di beberapa daerah, antara lain Tanjung Jabung Barat, Jambi, serta Cilandak Barat, Depok, dan Bandung.

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah telah menyamarkan kekayaan hasil korupsinya.

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