JPU Nilai Keterangan Terdakwa Bangun Paulus Kontradiktif, Siapkan Tuntutan

jpnn.com, JAKARTA - Terdakwa dugaan pemerasan Bangun Paulus Tudungta kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).

Kali ini majelis hakim mendengarkan keterangan terdakwa yang menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap fakta perkara tersebut.

Dalam persidangan, sejumlah keterangan Bangun Paulus menjadi sorotan karena dinilai berbeda dengan fakta yang sebelumnya terungkap melalui keterangan saksi, termasuk saksi korban Vincent Leo Carlius. Perbedaan tersebut mencakup dugaan adanya kekerasan hingga persoalan nominal uang yang diminta.

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Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Saputra menyoroti adanya ketidaksesuaian antara keterangan terdakwa dengan keterangan para saksi.

Bahkan, keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan pihak terdakwa juga dinilai menyisakan kejanggalan, terutama terkait nominal permintaan uang.

Salah satu perbedaan mencolok menyangkut unsur kekerasan. Vincent selaku saksi korban sebelumnya menyampaikan adanya tindakan kekerasan, sementara terdakwa membantah tudingan tersebut.

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"Kalau dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang tentu bertradiktif ya, berbeda dengan keterangan saksi-saksi, dan nanti semuanya kami simpulkan dalam tuntutan," ujar Andri seusai sidang.

Keanehan lainnya muncul dari keterangan saksi Ari dan Philip mengenai nominal uang. Ari menyebut permintaan uang awalnya sebesar Rp50 juta, kemudian turun menjadi Rp30 juta. Sementara Philip menyebut angka Rp300 juta. Perbedaan nominal tersebut turut menjadi perhatian dalam persidangan.