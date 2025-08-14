JPU Ungkap Hasil Kesehatan Nikita Mirzani Seusai Dibawa Ke Rumah Sakit
jpnn.com, JAKARTA - Sidang atas dugaan pemerasan dan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).
Sebelum memulai sidang, Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkapkan hasil pemeriksaan kesehatan Nikita Mirzani setelah sempat dibawa ke rumah sakit Adhyaksa.
Adapun kondisi kesehatan Nikita Mirzani sempat menurun pada pekan lalu.
"Pasien menolak diperiksa dengan dokter spesialis penyakit dalam," ujar JPU di PN Jakarta Selatan, Kamis.
Dia mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan dokter umum, tidak menemukan gejala kegawatan pada Nikita Mirzani.
"Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh dokter umum kondisi pasien saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kegawatan dan tidak ada indikasi rawat inap, sehingga pasien bisa rawat jalan," ucap JPU.
Oleh karena itu, dengan kondisi aktris 39 tahun tersebut maka dia tak memerlukan perawatan di rumah sakit.
"Maka dari itu pasien dapat kembali ke rumah tahanan negara Pondok Bambu," tutur JPU.
