menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » JPU Ungkap Modus Korupsi 3 Dosen UGM, Oalah

JPU Ungkap Modus Korupsi 3 Dosen UGM, Oalah

JPU Ungkap Modus Korupsi 3 Dosen UGM, Oalah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tiga dosen UGM Yogyakarta saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (23/10/2025). Foto: ANTARA/I.C. Senjaya

jpnn.com - SEMARANG - Tiga dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menjalani sidang perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (23/10).

Tiga dosen UGM yang diadili, yakni:

1. Mantan Direktur Utama PT Pagilaran Rachmat Gunadi

Baca Juga:

2. Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM Yogyakarta Hargo Utomo

3. Kepala Subdirektorat Inkubasi di Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM Yogyakarta Henry Yuliando.

Mereka diadili dalam kasus pembelian fiktif biji kakao oleh PT Pagilaran, perusahaan perkebunan milik UGM yang berada di Kabupaten Batang, dengan kerugian negara mencapai Rp6,7 miliar.

Baca Juga:

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Hartoyo dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, mengatakan, dugaan tindak pidana yang terjadi pada 2019 tersebut bermula dari rencana pembelian bahan baku oleh UGM yang nilainya mencapai Rp24 miliar.

Menurut penuntut umum, dari alokasi pengadaan bahan baku sebanyak itu, sekitar 200 ribu ton di antaranya berupa biji kakao.

Tiga dosen UGM Yogyakarta menjalani sidang perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI