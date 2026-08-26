JRP Berkolaborasi dengan Injourney Salurkan Bantuan Korban Gempa di NTT

jpnn.com, MANGGARAI BARAT - Jasaraharja Putera (JRP) menyalurkan bantuan bahan pokok senilai Rp 100 juta kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan diberikan melalui program corporate social responsibility (CSR) dengan berkolaborasi bersama Injourney.

Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian perusahaan sekaligus dukungan terhadap masyarakat dalam menghadapi masa tanggap darurat dan proses pemulihan pascabencana.

JRP bersama Injourney mengunjungi Posko BRI Batu Cermin, Labuan Bajo, dan Kampung Nobo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam kunjungan tersebut, perusahaan melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan bahan pokok kepada warga terdampak.

Bantuan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama selama masa tanggap darurat ketika akses terhadap kebutuhan sehari-hari masih terbatas.

Direktur Pemasaran JRP Imam Hendrawan mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami turut prihatin atas bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan dampak yang dirasakan masyarakat. Melalui bantuan ini, kami ingin hadir dan mengambil bagian dalam meringankan beban masyarakat terdampak,” kata Imam dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Menurut Imam, kolaborasi dengan Injourney menjadi bagian dari upaya bersama untuk memberikan dukungan yang lebih berarti bagi masyarakat selama proses pemulihan.

“Bagi kami, semangat Melayani Sepenuh Hati tidak hanya diwujudkan melalui perlindungan dan pelayanan asuransi, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.