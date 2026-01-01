JRP Dukung Kesiapan Transportasi dan Pelabuhan Bakauheni-Merak Jelang Nataru

jpnn.com, BAKAUHENI - Peningkatan mobilitas masyarakat menjelang libur natal dan tahun baru (nataru) menjadi perhatian penting dalam memastikan kelancaran perjalanan di berbagai jalur transportasi, khususnya jalur penyeberangan yang menjadi penghubung antardaerah.

Kesiapan infrastruktur, fasilitas pelabuhan, pengaturan lalu lintas, serta perlindungan keselamatan masyarakat membutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar perjalanan selama periode libur akhir tahun dapat berlangsung aman dan lancar.

Sebagai bagian dari upaya mendukung kesiapan tersebut, Jasaraharja Putera (JRP) turut berpartisipasi dalam kegiatan Survei Kesiapan Jalur Transportasi dan Pelabuhan Penyeberangan dalam rangka Pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang diselenggarakan oleh Korlantas Polri.

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Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kesiapan pelayanan transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru.

Melalui simulasi dan peninjauan lintas sektor ini, para stakeholders berfokus memastikan kesiapan inisiasi pengamanan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko dan kendala yang kerap terjadi selama masa Nataru.

Peninjauan lapangan mencakup sejumlah titik strategis di wilayah Lampung dan Banten, di antaranya Pelabuhan BBJ Muara Pilu, Pelabuhan Wika Beton, Pelabuhan Indah Kiat, Pelabuhan BBJ Bojonegara, dan Pelabuhan Pelindo Ciwandan.

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Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris menyampaikan bahwa kesiapan transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru tidak hanya berkaitan dengan kelancaran arus lalu lintas dan operasional pelabuhan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek keselamatan serta perlindungan.

“Kesiapan transportasi selama periode nataru membutuhkan keterlibatan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan," ujar dia.