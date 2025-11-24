JRP Insurance Buktikan Kontribusi ke Masyarakat Melalui Kegiatan Sosial

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) berkomitmen terhadap corporate social responsibility (CSR-ESG) melalui kegiatan sosial di Lapak Sarmili Bambu Pelangi (Kampung Pemulung) Bintaro, Tangsel, Jumat (21/11).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangkaian Road to HUT ke-32 PT Jasaraharja Putera.

Program CSR ini merupakan wujud nyata kontribusi perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sekaligus mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Baca Juga: JRP Insurance Raih 2 Penghargaan Sekaligus di Ajang TOP Human Capital Awards

Inisiatif ini juga menjadi bukti upaya PT Jasaraharja Putera dalam memperkuat nilai kepedulian, empati, dan solidaritas sosial di kalangan Insan PT Jasaraharja Putera.

Direktur Teknik Merangkap Plt Direktur Keuangan, Umum & SDM PT Jasaraharja Putera, Suhardiman menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kegiatan sosial untuk anak-anak dan masyarakat.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dana, lemari rak buku, dan beberapa kebutuhan lainnya secara simbolis kepada pengurus Lapak Sarmili Bambu Pelangi.

Kemudian diteruskan dengan kegiatan mewarnai yang diikuti dengan antusias oleh anak-anak serta hiburan berupa pertunjukan badut dan sulap. Setelah rangkaian hiburan selesai, panitia membagikan tas sekolah, makanan, snack dan perlengkapan alat mandi kepada seluruh anak yang hadir.

“Melalui program CSR Kampung Pemulung, kami ingin membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi anak-anak dan keluarga di lingkungan ini. Semoga kegiatan ini bukan hanya membawa keceriaan, tetapi juga membuka peluang untuk peningkatan kualitas hidup mereka,” katanya.