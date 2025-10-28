JRP Insurance Dukung Wisata Aman dengan Hadirkan Asuransi Bagi Pengunjung Taman Rimba Zoo

jpnn.com, JAMBI - PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) menjalin kerja sama perlindungan asuransi dengan Taman Rimbo Zoo, salah satu destinasi wisata kebun binatang terkemuka di Kabupaten Muara Bungo, Jambi. Tujuannya untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat berwisata.

Melalui program ini, seluruh pengunjung Rimbo Zoo secara otomatis mendapatkan perlindungan asuransi dari PT Jasaraharja Putera selama berada di area wisata.

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah serta rasa tenang bagi para pengunjung, hal ini sesuai dengan semangat Jasaraharja Putera untuk menghadirkan perlindungan yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga: JRP Insurance Tegaskan Komitmen Dukung Pemberdayaan Generasi Muda

Branch Manager PT Jasaraharja Putera Jambi, Abdul Halim Pulungan menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari misi perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan asuransi yang berorientasi pada keselamatan publik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan wisata, rekreasi, maupun hiburan masyarakat dapat dilakukan dengan aman. Kerja sama dengan Rimbo Zoo ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang mungkin terjadi selama kunjungan, polis asuransi dari Jasaraharja Putera ini juga mencerminkan kepedulian terhadap sektor pariwisata daerah.

Dengan adanya jaminan perlindungan ini, diharapkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan pengunjung meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor wisata yang aman dan berkelanjutan.

Langkah strategis ini juga menjadi bagian dari upaya Jasaraharja Putera dalam memperkuat citra sebagai perusahaan asuransi nasional yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.