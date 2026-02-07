JRP Insurance Hadirkan Perlindungan Asuransi bagi Penumpang LRT Sumatera Selatan

jpnn.com, PALEMBANG - Keselamatan dan kenyamanan penumpang merupakan aspek utama dalam penyelenggaraan transportasi publik yang berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, sinergi antara regulator, pengelola prasarana, dan penyedia perlindungan risiko menjadi bagian penting dalam menciptakan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sebagai bentuk keberlanjutan komitmen tersebut, PT Jasaraharja Putera Branch Palembang secara resmi melakukan perpanjangan kerja sama dengan LRT Sumatera Selatan yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS).

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah terjalin sejak tahun 2024 dalam rangka memberikan perlindungan asuransi bagi penumpang LRT Sumatera Selatan selama menggunakan layanan transportasi perkeretaapian.

Perpanjangan perjanjian kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan perlindungan bagi penumpang LRT Sumatera Selatan, sekaligus mendukung operasional layanan sebagai sarana transportasi publik yang aman, nyaman, dan andal.

Melalui kerja sama ini, PT Jasaraharja Putera terus menyediakan perlindungan asuransi sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko dan peningkatan standar keselamatan serta perlindungan pengguna jasa transportasi publik.

Branch Manager PT Jasaraharja Putera Palembang, Aprian Haslindra, menyampaikan perpanjangan kerja sama ini mencerminkan kepercayaan dan sinergi yang telah terbangun sejak awal kolaborasi.

“Sejak 2024, PT Jasaraharja Putera telah memberikan perlindungan asuransi bagi penumpang LRT Sumatera Selatan. Perpanjangan kerja sama ini menegaskan komitmen kami untuk terus mendukung penyelenggaraan transportasi publik yang aman dan nyaman, serta memberikan rasa tenang dan kepastian perlindungan bagi masyarakat,” ujarnya.