JRP Insurance Raih 2 Penghargaan Sekaligus di Ajang TOP Human Capital Awards

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) mendapatkan dua penghargaan dalam ajang TOP Human Capital Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan Lembaga Kajian Nawacita (LKN), Asosiasi Human Capital, serta para akademisi dan konsultan Human Capital di Indonesia.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Hotel Raffles Jakarta dan menjadi wadah apresiasi bagi perusahaan-perusahaan nasional dalam mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) unggul. Sebelumnya, juga digelar Webinar TOP Human Capital Awards sebagai forum berbagi praktik terbaik dalam penerapan sistem manajemen SDM di berbagai sektor industri.

Dalam ajang bertema "The Role of Talent Mobility and HCMS as Strategic Business Partner", PT Jasaraharja Putera berhasil meraih penghargaan TOP Human Capital Awards 2025 #4 Stars atas keberhasilan perusahaan dalam menerapkan sistem pengelolaan SDM yang efektif dan strategis.

Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Jasaraharja Putera dalam menghadapi tantangan era digital yang menuntut peningkatan kualitas SDM sebagai aset utama.

Melalui penerapan Human Capital Management System (HCMS) yang mencakup perencanaan strategis SDM, pengembangan talenta, manajemen kinerja, lingkungan kerja sehat, dan penguatan budaya organisasi, perusahaan dinilai berhasil mengoptimalkan peran Human Capital sebagai mitra strategis manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis.

Proses penjurian TOP Human Capital Awards 2025 dilakukan secara objektif dan independen oleh tim juri profesional dengan tiga indikator utama: Human Capital Business Index, Human Capital Management System, dan Human Capital Initiatives. Dari hasil penilaian tersebut, Jasaraharja Putera dinilai mampu mengelola SDM secara efektif serta menjadikan pengembangan karyawan sebagai bagian penting dari strategi pertumbuhan berkelanjutan.

Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan, didampingi Human Capital & General Affair Group Head, Rikka Inri Dalosa, serta Human Capital Dept Head, Virly Churianti, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan PT Jasaraharja Putera dalam membangun budaya kerja yang inovatif, profesional, dan berorientasi pada kinerja. Kami percaya bahwa SDM yang unggul adalah kunci utama dalam mewujudkan keberlanjutan dan daya saing perusahaan," ujar Imam dalam siaran persnya, Rabu (5/11).