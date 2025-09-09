JRP Insurance Sabet 2 Penghargaan Bergengsi di Ajang TOP GRC Awards

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih dua penghargaan bergengsi pada ajang TOP GRC (Governance, Risk, and Compliance) Awards 2025.

Pada kesempatan ini, Jasaraharja Putera dinobatkan sebagai penerima TOP GRC Awards 2025 dan The Most Committed GRC Leader 2025 yang diberikan kepada Direktur Utama Abdul Haris.

TOP GRC Awards merupakan ajang penghargaan terbesar dan paling bergengsi di Indonesia yang memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai unggul dalam penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta kepatuhan.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Jasaraharja Putera tidak hanya mampu menjaga kinerja bisnis secara berkelanjutan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai tata kelola yang kuat di seluruh lini organisasi.

Penghargaan TOP GRC Awards 2025 yang diraih Jasaraharja Putera menunjukkan bahwa sistem, infrastruktur, dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), manajemen risiko, serta manajemen kepatuhan di perusahaan telah berada pada tingkat sangat baik.

Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi digital yang dilakukan perusahaan juga terbukti mampu mendukung efektivitas penerapan GRC, termasuk integrasi pendekatan keberlanjutan melalui ESG (Environmental, Social, and Governance) dan SDGs (Sustainable Development Goals).

Hal ini makin memperkuat langkah perusahaan dalam membangun fondasi bisnis yang berdaya saing tinggi sekaligus berorientasi pada keberlanjutan.

Selain itu, penghargaan The Most Committed GRC Leader 2025 yang dianugerahkan kepada Direktur Utama, Abdul Haris menjadi pengakuan atas komitmen dan kepemimpinan beliau dalam memastikan keberhasilan implementasi GRC di perusahaan.