JRP Insurance Tegaskan Komitmen Dukung Pemberdayaan Generasi Muda

jpnn.com, BANDUNG - Jasaraharja Putera (JRP Insurance) menegaskan perannya dalam mendukung pemberdayaan generasi muda Indonesia melalui keterlibatannya pada acara Indonesia Punya Kamu bertajuk “Farm The Future: Anak Muda Saatnya Bawa Pertanian ke Next Level” yang diselenggarakan di Graha Widya Wisuda, IPB University.

Acara ini menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi sektor pertanian Indonesia dengan melibatkan generasi muda sebagai penggerak utama, sejalan dengan tantangan global dan kebutuhan inovasi yang semakin mendesak di bidang pangan dan ekonomi berkelanjutan.

Dengan rangkaian kegiatan yang dikemas inspiratif, mulai dari talkshow & inspiring session, penampilan musik dari Suara Kayu dan Daun Jatuh, Anchor Hunt, hingga Job Fair, Farm The Future tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga membuka ruang bagi anak muda untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, serta menjalin jejaring profesional.

Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk memahami bahwa sektor pertanian bukan hanya tentang budidaya, tetapi juga tentang peluang besar di bidang teknologi, inovasi finansial, hingga kewirausahaan yang dapat membawa Indonesia menuju ketahanan pangan dan daya saing global.

PT Jasaraharja Putera turut mengambil peran dalam sesi Dialog Penting dengan tema “Mengelola Keuangan Cerdas untuk Masa Depan Cerah: From Dream to Do, Sukses Sebelum 30.”

Sesi ini menghadirkan tiga narasumber berkompeten: Abdul Haris, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Prof. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, serta Kelly Patricia, Financial Planner.

Kehadiran para narasumber dengan latar belakang berbeda memperkaya diskusi mengenai pentingnya literasi keuangan, pengelolaan aset, serta strategi untuk meraih kesuksesan sejak usia muda.

Abdul Haris menekankan bahwa kunci kesuksesan generasi muda terletak pada kesadaran untuk mengelola keuangan dengan bijak sejak dini.