JRP Insurance Tegaskan Komitmen Peningkatan SDM melalui Wisuda Profesi AAMAI 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui keikutsertaan pada Wisuda Gelar Profesi Tahun 2025, yang diadakan oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) di Jakarta.

Kegiatan ini turut menghadirkan rangkaian seminar nasional bertema “Geopolitical Shifts and the Future of Insurance Risk Management”.

Hal tersebut menjadi momentum penting bagi industri asuransi nasional dalam memperkuat kompetensi profesional, tata kelola risiko, serta kesiapan menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

Pada pelaksanaan tahun ini, JRP Insurance menjadi perusahaan dengan jumlah wisudawan terbanyak dan menempati peringkat pertama dalam Top 10 perusahaan, dengan total 108 peserta yang mengikuti prosesi wisuda dan meraih gelar profesi AAMAI.

Partisipasi Jasaraharja Putera pada kegiatan ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam memperkuat kapasitas tenaga ahli bersertifikasi sebagai fondasi penting penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan transformasi industri perasuransian menuju standar profesionalisme yang lebih tinggi di era perubahan global.

Direktur Teknik sekaligus Plt Direktur Keuangan, Umum & SDM PT Jasaraharja Putera, Suhardiman, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu pilar strategis perusahaan dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Kami meyakini bahwa pengembangan SDM berkompetensi dan tersertifikasi merupakan langkah fundamental dalam membangun industri perasuransian yang kredibel dan adaptif," kata dia.

Dia menyebut JRP Insurance berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas tenaga profesional agar mampu memberikan layanan terbaik, menjaga kepercayaan publik, dan bersinergi dengan kebijakan regulator serta dinamika industri.