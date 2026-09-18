JRP Perkuat Dukungan Infrastruktur Nasional melalui Suretyship LRT Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Penguatan konektivitas dan transportasi publik di Jakarta terus menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus pembangunan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi.

Dalam momentum peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai,Jasaraharja Putera turut mengambil bagian dalam mendukung pembangunan proyek tersebut melalui penyediaan kontra bank garansi bagi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi di Jakarta. Jalur sepanjang 12,2 kilometer tersebut menghubungkan Kelapa Gading dengan Manggarai dan memperkuat konektivitas dengan berbagai moda transportasi publik yang telah tersedia di kawasan Jakarta.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan suretyship dalam pelaksanaan pekerjaan, JRP memberikan kontra bank garansi berupa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Direktur Teknik Merangkap Plt. Direktur Keuangan, Umum dan SDM JRP Suhardiman mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari peran perusahaan dalam menyediakan solusi suretyship bagi pekerjaan konstruksi dan infrastruktur strategis.

Dia menyebut JRP berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi suretyship yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan strategis, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi publik.

"Melalui kontra bank garansi untuk jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, kami turut mendukung pemenuhan kebutuhan kontraktual Waskita sekaligus menjalankan komitmen melalui layanan yang memberikan nilai tambah bagi mitra dan pembangunan nasional,” ungkapnya.

Kontra bank garansi merupakan salah satu bentuk dukungan suretyship yang diberikan JRP kepada mitra usaha dalam memenuhi kebutuhan jaminan yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan.