JRP Raih 3 Penghargaan TOP Human Capital Awards 2026, Perkuat Komitmen Pengembangan SDM

jpnn.com, JAKARTA - Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci bagi perusahaan dalam menjaga daya saing, meningkatkan kinerja, dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri.

Sejalan dengan hal tersebut, Jasaraharja Putera (JRP) terus mendorong pengelolaan human capital yang selaras dengan strategi perusahaan. Komitmen ini mendapat apresiasi melalui tiga penghargaan dalam ajang TOP Human Capital Awards 2026 yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta.

JRP meraih TOP Human Capital Awards 2026 #Star 5. Selain penghargaan untuk perusahaan Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris, meraih penghargaan The Most Committed Top Leader on Human Capital 2026, dan Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Keuangan, Umum dan SDM PT Jasaraharja Putera, Suhardiman, memperoleh penghargaan The High Performing Human Capital Director 2026.

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Acara ini diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness, TOP Human Capital Awards 2026 mengusung tema “Unlocking Human Potential for Sustainable Business Excellence”.

Penilaian penghargaan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu Human Capital Business Index, Human Capital Management System (HCMS), dan Human Capital Initiatives.

Ketiga aspek tersebut menekankan pentingnya keselarasan strategi bisnis, sistem pengelolaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan inisiatif pengembangan human capital dalam mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Rangkaian acara turut menghadirkan sesi TOP HC Sharing bertajuk “Brain-Based Solutions for Human Capital Transformation” bersama President & Founder Vanaya & Co., Lyra Puspa dan Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Iwan Dakota.

Agenda dilanjutkan dengan sesi keynote speech yang menghadirkan Ketua Umum Perkumpulan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, Dudi Arisandi serta Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Teguh Djatmiko. Rangkaian tersebut memperkaya diskusi mengenai pengembangan potensi manusia dan transformasi pengelolaan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan industri.