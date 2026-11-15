JRP Semarakkan IFG Synergy Day 2026 Melalui Booth Interaktif

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Financial Group (IFG) sebagai holding BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi yang merupakan bagian dari Danantara Indonesia menyelenggarakan ajang kolaborasi strategis tahunan bertajuk IFG Synergy Day 2026.

Mengusung tema besar “Synergy Beyond Limits” serta tagline inspiratif “Every Step Serves the Nation”, kegiatan ini dirancang sebagai platform utama untuk memperkuat identitas korporasi, memperluas keterlibatan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Pelaksanaan IFG Synergy Day 2026 dikemas dalam semangat peringatan Hari Pahlawan dengan menghadirkan kegiatan utama berupa Jalan Sehat Kebangsaan sepanjang 2,5 kilometer.

Semangat persatuan dan perjuangan bersama ini diterjemahkan melalui aksi nyata yang inklusif, kegiatan jalan sehat tersebut turut melibatkan partisipasi aktif dari 60 peserta National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari para atlet disabilitas berprestasi beserta pendampingnya.

Lebih dari sekadar ajang korporasi, IFG Synergy Day 2026 menjadi manifestasi nyata dari komitmen holding dan seluruh entitas anak perusahaannya terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Dari perspektif ESG, khususnya pada pilar Sosial (Social), keterlibatan para atlet disabilitas merupakan bentuk dukungan konkret terhadap inklusivitas dan kesetaraan kesempatan. Langkah ini selaras dengan upaya mendukung agenda nasional Asta Cita 4 yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM), olahraga, serta pemberdayaan penyandang disabilitas.

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Selain itu, komitmen shared value dan keberlanjutan ekonomi juga diwujudkan melalui kolaborasi multi-pemangku kepentingan serta pelibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan IFG Group dalam rangkaian acara. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat ekonomi kerakyatan sesuai dengan Asta Cita 6, tetapi juga mempertegas reputasi kelembagaan IFG sebagai pencipta dampak sosial yang positif bagi komunitas.

Sebagai salah satu anggota holding yang memegang peran penting di sektor asuransi umum, PT Jasaraharja Putera atau yang dikenal luas sebagai JRP Insurance turut mengambil bagian secara aktif dalam menyukseskan gelaran IFG Synergy Day 2026.