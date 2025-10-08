JRP Tegaskan Komitmen ESG & Green Tourism dengan Tanam Pohon di Belitung

jpnn.com, BELITUNG - PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui program corporate social responsibility (CSR) dengan melakukan penanaman 100 bibit pohon pelepak di kawasan Whistle Trail, Tanjung Kelayang, Belitung.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 bibit pohon ditanam secara simbolis bersama para pemangku kepentingan di area Sheraton Belitung Resort.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian focus group discussion (FGD) bersama perwakilan Kementerian dan Lembaga, Otoritas Jasa Keuangan, serta asosiasi pelaku pariwisata nasional yang mengedepankan kolaborasi dalam mendukung pelestarian alam dan pariwisata berkelanjutan.

Melalui inisiatif ini, Jasaraharja Putera menegaskan perannya dalam mendukung agenda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR-ESG) perusahaan.

Direktur Utama JRP Abdul Haris menyatakan bahwa penanaman pohon itu merupakan langkah strategis dalam membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.

“Sebanyak 100 bibit pohon pelepak akan kami tanam di Belitung dan kami ingin mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan serta menjadikan Belitung sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara Secretariat & Public Relation Department Head JRP Adindha Karina Dewi menambahkan melalui penanaman pohon pelepak di Belitung, mereka menegaskan komitmennya terhadap prinsip ESG dan pelestarian lingkungan.

Kegiatan tersebut menjadi langkah nyata dalam menjaga flora endemik sekaligus mendukung Taksonomi Hijau OJK dan agenda Ekonomi Hijau Nasional.