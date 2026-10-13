JRP Wujudkan Perlindungan Asuransi Pariwisata bagi Wisatawan di Labuan Bajo

jpnn.com, LABUAN BAJO - Pengembangan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan daya tarik destinasi, tetapi juga kesiapan dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang dapat dialami wisatawan.

Sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dalam konteks tersebut, asuransi pariwisata menjadi salah satu instrumen perlindungan yang dapat membantu wisatawan menghadapi risiko selama perjalanan.

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Sebagai wujud nyata perlindungan tersebut, PT Jasaraharja Putera telah menyerahkan santunan biaya perawatan melalui asuransi JRP Travel kepada seorang wisatawan mancanegara yang mengalami kecelakaan saat berwisata di Labuan Bajo.

Wisatawan tersebut terjatuh di kamar mandi hingga mengalami pergeseran tulang dan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terdekat. Santunan diberikan sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku untuk membantu menanggung biaya perawatan akibat risiko yang terjadi selama perjalanan.

Branch Manager PT Jasaraharja Putera Kupang, Fajar Johda Jeheskiel menyampaikan perlindungan asuransi perjalanan merupakan bagian penting dalam mendukung keamanan wisatawan selama berwisata.

“Sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, JRP berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat, termasuk wisatawan yang menghadapi risiko selama perjalanan,” ujar dia.

Pihaknya berharap santunan yang diberikan dapat membantu wisatawan menghadapi situasi yang tidak terduga sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya asuransi pariwisata sebagai bagian dari persiapan perjalanan.