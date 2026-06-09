JRPG, Gim Online Jepang untuk Mengasah Kemampuan Kognitif

jpnn.com, JAKARTA - Bermain gim online tak hanya bisa menjadi hobi tetapi juga dan memberikan manfaat terutama untuk kalangan di generasi muda.

Salah satu tren terbaru di kalangan pekerja kantoran di Jakarta, Surabaya, dan Medan adalah Game Peran Jepang (JRPGs).

Sebagai pesaing tangguh di industri game global, Jepang telah menciptakan permainan yang memberikan manfaat kognitif yang mengejutkan.

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JRPGs terkenal dengan gameplay unik dan tantangan kognitifnya. Misalnya, dalam game Final Fantasy Tactics, Triangle Strategy, dan Fire Emblem: Three Houses, pemain harus memikirkan posisi unit dan kelemahan elemen serta dipengaruhi oleh konsekuensi yang jauh jangkau dari keputusan pertempuran mereka.

Jenis pemikiran ini meningkatkan keterampilan analitis yang mudah dipindahkan ke tempat kerja. Mengelola sumber daya dalam game adalah analog dengan mengelola tim di kantor.

Pengguna game strategi telah terbukti membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat, menurut studi tahun 2019 oleh Universitas Rochester.

Mengingat kompleksitas JRPGs, permainan ini juga termasuk dalam ranah tantangan kognitif tersebut.

Misalnya, pemain Persona 5 Royal harus mengelola waktu mereka di antara aktivitas sosial, belajar, dan menjelajah dungeon. Ini adalah latihan dalam prioritas dan pengelolaan waktu.