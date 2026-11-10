J&T Cargo Hadirkan Layanan Free Pickup Untuk Kemudahan Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Momentum belanja daring 11.11 menjadi salah satu periode penting bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen melalui berbagai penawaran dan promosi.

Di tengah meningkatnya aktivitas belanja selama periode tersebut, kesiapan dalam memenuhi pesanan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, termasuk dalam mengelola proses pengiriman.

Hal ini terutama menjadi perhatian bagi penjual yang menawarkan produk berukuran besar dan berat, karena membutuhkan penanganan serta proses pengirimanpaket yang lebih praktis.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, J&T Cargo menghadirkan layanan Free Pickup yang memungkinkan pelanggan mendapatkan fasilitas penjemputan barang secara langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Layanan ini memberikan alternatif yang lebih praktis bagi seller, khususnya dalam mengirimkan barang berukuran besar tanpa harus mengantarkannya terlebih dahulu ke drop point.

Dengan demikian, seller dapat mengoptimalkan waktu dan tenaga untuk mengelola aktivitas bisnis serta memenuhi kebutuhan pelanggan.

Brand Promotion SPV J&T Cargo Indonesia, Adryan Novandra mengatakan, kemudahan proses pengiriman merupakan salah satu aspek yang terus diperhatikan perusahaan dalam mendukung kebutuhan pelanggan.

“Bagi para seller, proses pengiriman merupakan bagian penting dari aktivitas bisnis,” ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (10/11).