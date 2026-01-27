J&T Express Global Kirim 30 Miliar Paket Selama 2025, Indonesia Meningkat Lebih 60 Persen

jpnn.com, JAKARTA - J&T Express, perusahaan logistik berskala global, mengumumkan kinerja operasional kuartal IV sekaligus kinerja selama 2025, dengan Indonesia sebagai salah satu pasar utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan di area Asia Tenggara.

Pada kuartal keempat 2025, J&T Express mencatat total volume pengiriman sebesar 8,46 miliar paket, meningkat sebesar 14,5 persen YoY, dengan rata-rata volume pengiriman harian mencapai 92 juta paket secara global.

Sementara itu, sepanjang 2025 total volume pengiriman J&T Express tercatat 30,13 miliar paket, melampaui 30 miliar paket untuk pertama kalinya.

Angka ini meningkat 22,2 persen YoY dengan rata-rata volume pengiriman harian mencapai 82,5 juta paket, meningkat sebanyak 22,6 persen YoY.

Selama periode tersebut, J&T Express mencatat pertumbuhan yang stabil, terutama didorong oleh kinerja bisnis di pasar Asia Tenggara, New Markets, dan kontribusi dari pasar Tiongkok.

Pada kuartal IV 2025, J&T Express mencatat volume pengiriman Asia Tenggara sebesar 2,44 miliar paket, melonjak 73,6 persen YoY.

Secara tahunan, volume pengiriman di kawasan ini mencapai 7,66 miliar paket, atau tumbuh 67,8 persen YoY.