menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » J&T Express Global Kirim 30 Miliar Paket Selama 2025, Indonesia Meningkat Lebih 60 Persen

J&T Express Global Kirim 30 Miliar Paket Selama 2025, Indonesia Meningkat Lebih 60 Persen

J&T Express Global Kirim 30 Miliar Paket Selama 2025, Indonesia Meningkat Lebih 60 Persen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
J&T Express global mencatatkan pengiriman 30 miliar paket selama 2025, Indonesia menyumbang peningkatan lebih dari 60 persen YoY. Foto: Dokumentasi J&T Express

jpnn.com, JAKARTA - J&T Express, perusahaan logistik berskala global, mengumumkan kinerja operasional kuartal IV sekaligus kinerja selama 2025, dengan Indonesia sebagai salah satu pasar utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan di area Asia Tenggara.

Pada kuartal keempat 2025, J&T Express mencatat total volume pengiriman sebesar 8,46 miliar paket, meningkat sebesar 14,5 persen YoY, dengan rata-rata volume pengiriman harian mencapai 92 juta paket secara global.

Sementara itu, sepanjang 2025 total volume pengiriman J&T Express tercatat 30,13 miliar paket, melampaui 30 miliar paket untuk pertama kalinya.

Baca Juga:

J&amp;T Express Global Kirim 30 Miliar Paket Selama 2025, Indonesia Meningkat Lebih 60 Persen

Angka ini meningkat 22,2 persen YoY dengan rata-rata volume pengiriman harian mencapai 82,5 juta paket, meningkat sebanyak 22,6 persen YoY.

Selama periode tersebut, J&T Express mencatat pertumbuhan yang stabil, terutama didorong oleh kinerja bisnis di pasar Asia Tenggara, New Markets, dan kontribusi dari pasar Tiongkok.

Baca Juga:

Pada kuartal IV 2025, J&T Express mencatat volume pengiriman Asia Tenggara sebesar 2,44 miliar paket, melonjak 73,6 persen YoY.

Secara tahunan, volume pengiriman di kawasan ini mencapai 7,66 miliar paket, atau tumbuh 67,8 persen YoY.

J&T Express global mencatatkan pengiriman 30 miliar paket selama 2025, Indonesia menyumbang peningkatan lebih dari 60 persen YoY

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI