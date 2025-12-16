J&T Express Kirim 13 Ton Paket Bantuan untuk Bencana di Sumatra

jpnn.com, SUMATERA UTARA - J&T Express mengirimkan 13 ton bantuan kemanusiaan kebutuhan pokok ke wilayah bencana banjir dan longsor ke Aceh Tengah.

Pengiriman itu dilakukan melalui jalur udara menggunakan pesawat kargo guna memastikan bantuan tiba dengan cepat di wilayah dengan keterbatasan akses.

Di Takengon, Aceh Tengah, bantuan seberat 13 ton diterbangkan langsung oleh perusahaan ekspedisi itu sebelum diteruskan oleh tim operasional di lapangan.

Hingga saat ini, akses menuju Takengon masih bergantung pada jalur udara akibat banyaknya akses darat yang terputus, sehingga ketersediaan logistik di wilayah tersebut pun terus menipis.

Kondisi ini menjadi alasan J&T Express memprioritaskan pengiriman bantuan ke area tersebut.

CEO J&T Express, Robin Lo menyampaikan rasa prihatinnya dan komitmen perusahaan untuk hadir dalam masa sulit ini.

“Kami merasakan duka dan kesulitan saudara-saudara kita di Aceh, Padang, Medan, dan sekitarnya. Setiap kebaikan yang kami kirimkan akan kami pastikan sampai ke tangan yang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban dan mendukung proses pemulihan masyarakat di daerah terdampak,” ujar Robin.

Robin Lo turun ke lapangan secara langsung untuk menyerahkan bantuan kepada warga.