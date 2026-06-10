J&T Express Tuntaskan Roadshow Kampus di Jakarta, Hadirkan Founder HMNS Parfume

jpnn.com, JAKARTA - J&T Connect Preneur Goes to Campus menutup rangkaian roadshow di Jakarta pada Selasa (9/6).

Acara yang berlangsung di Universitas Pertamina itu menghadirkan dua sosok inspiratif, yaitu Raditya Dika dan Rizky Arief serta CEO HMNS Perfume.

Mengusung tema “The Digital Native: Mastering Hype, Creativepreneurship, and Business Execution”, acara tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai universitas, baik luring maupun daring melalui kanal YouTube J&T Express.

Brand Manager J&T Express, Herline Septia mengungkapkan hadirnya J&T Express di kampus-kampus bukan sekadar kunjungan, tetapi bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir sejak awal sebagai mitra nyata bagi wirausahawan muda Indonesia.

Program ini diharapkan mampu memberikan bekal konkret bagi mahasiswa untuk mengembangkan usaha mereka lebih matang.

"Selama roadshow di lima kota, kami menyaksikan sendiri bagaimana mahasiswa semakin percaya diri membangun bisnis sejak di bangku kuliah, mulai dari menciptakan produk hingga membangun brand dan menjangkau pelanggan," ungkap Herline.

"Program diharapkan dapat memberi mahasiswa kesempatan untuk melihat beragam strategi, mengambil insight, serta memahami tantangan membangun bisnis di era digital yang sangat kompetitif," sambungnya.

Sementara itu, Rizky Arief, CEO dan Founder HMNS Perfume mengungkapkan selama tour di lima kota, dia melihat semangat wirausaha mahasiswa sangat tinggi, tapi seringkali mereka hanya mendapatkan teori tanpa insight praktis.