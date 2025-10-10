Jual Beras Premium Berkutu, Pimpinan Toko Ritel di Kupang Jadi Tersangka
jpnn.com - Tim Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT mengungkap kasus penjualan beras premium diduga berkutu di salah satu toko ritel modern di Kota Kupang.
"Kasus ini terungkap setelah adanya laporan masuk dari konsumen kepada kami, yang menyebutkan bahwa beras yang dibelinya di salah satu ritel modern di Kota Kupang itu tidak layak dikonsumsi karena dipenuhi kutu," kata Dirreskrimsus Polda NTT Kombes Pol Hans Rachmatulloh Irawan di Kupang, Kamis (9/10/2025).
Hal ini disampaikannya saat konferensi pers terkait pengungkapan kasus penyalahgunaan beras subsidi dan beras yang berisi kutu di Kota Kupang.
Korban berinisial I menemukan beras berisi kutu tersebut di dalam beras berukuran 20 kilogram yang dibelinya di pusat ritel Kota Kupang itu.
Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan hal yang dilaporkan oleh konsumen tersebut, sehingga pemimpin di toko ritel itu berinisial RA langsung ditetapkan sebagai tersangka.
"Penetapan RA sebagai tersangka karena yang bersangkutan menjual beras berkutu di ritel tersebut tanpa memberitahukan kepada konsumen," ujar dia.
Akibat temuan tersebut, polisi kemudian menyita kurang lebih 1,79 ton beras berbagai kemasan serta merek Topi Koki yang telah rusak.
Tersangka RA dijerat dengan Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.
Pemimpin salah satu toko ritel modern di Kupang jadi tersangka lantaran menjual beras premiun berkutu kepada konsumen. Begini kasusnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penikam yang Tewaskan Ibu Pedagang Buah di Kupang Diburu Polisi, Siap-Siap Saja
- BULOG Tetap Lakukan Serapan Gabah & Beras Lewat Skema Komersial
- Polda NTT Kirim 100 Brimob ke Jakarta pada Selasa Malam
- Ada Demo di Kupang Hari Ini, Kapolda: Bae Sonde Bae, NTT Lebe Bae
- Beras Bantal
- Beras Premium Kembali Muncul di Ritel, Tetapi Pasokan Masih Terbatas