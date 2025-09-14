menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Jual Motor Paman, Keponakan Diringkus Satreskrim Polres Musi Rawas

Jual Motor Paman, Keponakan Diringkus Satreskrim Polres Musi Rawas

Jual Motor Paman, Keponakan Diringkus Satreskrim Polres Musi Rawas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka saat diamankan di Polres Musi Rawas. Foto: Dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Rawas menangkap seorang pria berinisial J (21) yang diduga sebagai pelaku penggelapan sepeda motor.

J yang merupakan warga Kelurahan Mesa Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, itu ditangkap pada Jumat (12/9) sekitar pukul 21.00 WIB. 

Tersangka J ditangkap seusai diduga menggelapkan sepeda motor Honda Beat NF 100 TD milik pamannya berinisial W (33) di Desa Bingin Jungut, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Mura. 

Baca Juga:

Kasat Reskrim Polres Mura AKP Ryan Tiantoro Putra menjelaskan bahwa aksi penggelapan tersebut bermula saat tersangka meminjam sepeda motor kepada korban, Sabtu (17/5) sekitar pukul 17.00 WIB. 

"Sepeda motor itu kemudian dijual tersangka di daerah Tanjung Sanai, Provinsi Bengkulu," kata Ryan, Minggu (14/9).

Gegara kejadian itu, korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat NF 100 TD tahun 2007 bernomor polisi T 2537 TF warna merah yang dihitung senilai Rp 7.000.000.

Baca Juga:

Korban kemudian  melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Musi Rawas. 

Setelah menerima laporan, anggota Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan dan mendapati informasi mengenai keberadaan tersangka.

Gegara menjual sepeda motor pamannya, seorang keponakan ditangkap Satreskrim Polres Musi Rawas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI