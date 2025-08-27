menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Jualan Es Teler, Kalina Ocktaranny: Aku Suka di Dapur

Jualan Es Teler, Kalina Ocktaranny: Aku Suka di Dapur

Jualan Es Teler, Kalina Ocktaranny: Aku Suka di Dapur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kalina Ocktaranny di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (27/3). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Setelah jarang terlihat di acara televisi, Kalina Ocktaranny ternyata tengah sibuk menjalani bisnis baru.

Dia kini melebarkan sayap sebagai seorang pengusaha kuliner atau minuman dengan berjualan es teler.

Menurutnya, kegiatan tersebut sudah ditekuni sejak beberapa pekan terakhir.

Baca Juga:

"Baru dua minggu (jual es teler)," kata Kalina Ocktaranny saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Mantan istri Vicky Prasetyo itu lantas membeberkan alasan dirinya akhirnya tertarik menggeluti usaha es teler.

Kalina Ocktaranny mengaku dari dahulu memang menyukai bidang kuliner, khususnya membuat makanan dan minuman.

Baca Juga:

"Aku suka di dapur," ucap perempuan berusia 44 tahun itu.

Selain itu, Kalina Ocktaranny merasa berjualan es teler bisa menambah jumlah pemasukan.

Setelah jarang terlihat di acara televisi, Kalina Ocktaranny ternyata tengah sibuk menjalani bisnis baru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI