Jualan Es Teler, Kalina Ocktaranny: Aku Suka di Dapur
jpnn.com, JAKARTA - Setelah jarang terlihat di acara televisi, Kalina Ocktaranny ternyata tengah sibuk menjalani bisnis baru.
Dia kini melebarkan sayap sebagai seorang pengusaha kuliner atau minuman dengan berjualan es teler.
Menurutnya, kegiatan tersebut sudah ditekuni sejak beberapa pekan terakhir.
"Baru dua minggu (jual es teler)," kata Kalina Ocktaranny saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
Mantan istri Vicky Prasetyo itu lantas membeberkan alasan dirinya akhirnya tertarik menggeluti usaha es teler.
Kalina Ocktaranny mengaku dari dahulu memang menyukai bidang kuliner, khususnya membuat makanan dan minuman.
"Aku suka di dapur," ucap perempuan berusia 44 tahun itu.
Selain itu, Kalina Ocktaranny merasa berjualan es teler bisa menambah jumlah pemasukan.
