JualProxy Menjawab Kebutuhan Infrastruktur Digital
jpnn.com, JAKARTA - JualProxy merupakan platform yang menyediakan layanan residential proxy bagi pengguna yang membutuhkan alternatif infrastruktur IP untuk berbagai aktivitas digital.
Pemilik JualProxy Meta Sanjaya mengatakan layanan yang tersedia mencakup produk 9Proxy dan LokiProxy dengan skema penggunaan yang dapat disesuaikan.
“Residential proxy sendiri dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sah, seperti riset pasar, SEO, pengelolaan media sosial, monitoring website, dan pengumpulan data publik,” ujar dia dalam siaran persnya.
Untuk memberikan kemudahan dalam proses pembelian, JualProxy menyediakan sistem pemesanan secara digital.
Pengguna dapat melihat pilihan produk melalui website dan melakukan pembayaran menggunakan metode yang tersedia.
JualProxy juga menyediakan Telegram Bot sebagai kanal komunikasi tambahan.
Melalui kanal tersebut, pengguna dapat memperoleh informasi mengenai produk, melakukan pengecekan pesanan, maupun mendapatkan bantuan terkait layanan.
Kehadiran layanan seperti JualProxy menunjukkan makin beragamnya kebutuhan infrastruktur digital di tengah perkembangan aktivitas internet. Untuk mengaksesnya bisa dengan bot Telegram @JualproxyBot.
JualProxy hadir sebagai platform penyedia residensial proxy untuk segala kebutuhan digital.
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