menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Juara Bertahan Jadi Tim Terakhir Masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Cek Bagan

Juara Bertahan Jadi Tim Terakhir Masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Cek Bagan

Juara Bertahan Jadi Tim Terakhir Masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Cek Bagan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dua pemain Italia berusaha menyelamatkan bola pada laga Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MANILA - Italia menjadi tim yang terakhir yang masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina.

Si juara bertahan - jawara 1990, 1994, 1998, dan 2022, itu lulus ke fase gugur setelah pada MD3 Pool F mengalahkan Ukraina, di Quezon City, Kamis (18/9) malam WIB.

Italia menang 25-21, 25-22, 25-18.

Baca Juga:

Sebelum pertandingan, Italia dan Ukraina sama-sama punya peluang ke 16 Besar, mendampingi si juara grup Belgia.

"Kami tahu ini pertandingan penting buat kedua tim. Jadi, kami hanya bisa berusaha dan berjuang bersama," kata opposite Italia Yuri Romano kepada VBTV, on court seusai laga.

Pelatih Italia Ferdinando De Giorgi pun memuji kinerja para pemainnya.

Baca Juga:

"Mereka bertanggung jawab. Ini pertandingan berat buat kami, khususnya secara mental," katanya.

Giorgi tak mau banyak bicara soal peluang mereka di 16 Besar.

Lihat bagan 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Apakah mungkin Polandia jadi juara?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI