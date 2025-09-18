Juara Bertahan Jadi Tim Terakhir Masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Cek Bagan

jpnn.com - MANILA - Italia menjadi tim yang terakhir yang masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina.

Si juara bertahan - jawara 1990, 1994, 1998, dan 2022, itu lulus ke fase gugur setelah pada MD3 Pool F mengalahkan Ukraina, di Quezon City, Kamis (18/9) malam WIB.

Italia menang 25-21, 25-22, 25-18.

Sebelum pertandingan, Italia dan Ukraina sama-sama punya peluang ke 16 Besar, mendampingi si juara grup Belgia.

"Kami tahu ini pertandingan penting buat kedua tim. Jadi, kami hanya bisa berusaha dan berjuang bersama," kata opposite Italia Yuri Romano kepada VBTV, on court seusai laga.

Pelatih Italia Ferdinando De Giorgi pun memuji kinerja para pemainnya.

"Mereka bertanggung jawab. Ini pertandingan berat buat kami, khususnya secara mental," katanya.

Giorgi tak mau banyak bicara soal peluang mereka di 16 Besar.