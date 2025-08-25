Juara Bertahan Tanpa Taji, Persib Bandung Gagal Kalahkan Tim Promosi PSIM Yogyakarta

jpnn.com - Status juara bertahan tak cukup bagi Persib Bandung untuk menemukan performa terbaiknya di BRI Super League 2025/2026.

Alih-alih tampil garang, Persib malah membuat fan geleng-geleng kepala akibat kesalahan-kesalahan sepele yang berbuah petaka.

Persib Imbang Melawan Tim Promosi

Bertandang ke markas tim promosi, PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul, Persib hanya bisa bermain imbang 1-1.

Hasil ini terasa pahit bagi Persib karena sebenarnya mereka punya peluang besar untuk menang. Wasit memberikan dua penalti, tetapi keduanya gagal dimanfaatkan.

Dua Penalti Selalu Gagal

Uilliam Barros lebih dahulu gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-70. Menjelang laga berakhir, Marc Klok juga tidak mampu menuntaskan peluang dari titik putih.

Pelatih Persib Bojan Hodak pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Bukan hanya karena gagal penalti, tetapi juga karena lini depan yang dianggap kurang tajam.

“Kami membuat peluang, tetapi saya belum puas dengan penyelesaian akhir tim kami,” kata Hodak seusai laga. (dkk/jpnn)