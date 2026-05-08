Juara Bertahan Tertekan, Marc Marquez Ungkap Masalah di MotoGP 2026
jpnn.com - Awal musim MotoGP 2026 belum berjalan mulus bagi Marc Marquez.
Pembalap Ducati Lenovo itu masih kesulitan menunjukkan konsistensi performa bersama Desmosedici GP26.
Hingga empat seri awal, Marquez belum mampu naik podium pertama pada sesi race utama.
The Baby Alien gagal menyelesaikan balapan di Thailand dan Spanyol. Kemudian, dia hanya mampu finis keempat di Brasil.
Pada seri terbaru di Spanyol, Marquez menutup balapan di posisi kelima.
Situasi tersebut membuat sang juara bertahan MotoGP tertahan di posisi kelima klasemen dengan koleksi 57 poin.
Marquez pun lebih realistis terhadap peluangnya musim ini. Dia menilai masih banyak aspek teknis yang perlu dibenahi sebelum bisa bersaing secara konsisten di barisan depan.
"Saat ini kami masih harus memperbaiki banyak hal. Ada momen-momen tertentu di mana saya bisa tampil cepat, tetapi itu belum bisa terjadi secara berulang sepanjang akhir pekan."
Marc Marquez masih kesulitan tampil konsisten di MotoGP 2026. Ada sebenarnya dengan The Baby Alien?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Alex Marquez Mulai Mengancam, Gresini Justru Pilih Menahan Diri
- MotoGP 2026: Marc Marquez Terjebak Isu Besar, Cedera Bahu Jadi Perdebatan
- MotoGP Prancis 2026: Alex Marquez Ungkap Tantangan Tersembunyi Ducati
- MotoGP Prancis 2026: Arena Pembuktian Marco Bezzecchi dan Marquez Bersaudara
- Marc Marquez Belum Mengungkap Kebenaran, Cek Jadwal MotoGP Prancis
- MotoGP 2026: Dominasi Runtuh di Jerez, Marco Bezzecchi Malah Santai