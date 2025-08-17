Juara Bukan Jaminan! Bojan Hodak Peringatkan Persib Menjelang Laga Tandang ke Persijap

jpnn.com - Persib Bandung akan bertandang ke markas tim promosi, Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, duel Persijap vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8/2025).

Juara Bertahan vs Tim Promosi

Maung Bandung datang dengan status mentereng. Mereka merupakan juara bertahan sekaligus pemegang rekor back to back champions.

Secara kualitas, Persib lebih diunggulkan ketimbang Laskar Kalinyamat -julukan Persijap- yang baru naik kasta ke Super League musim ini.

Bojan Hodak Ingatkan Persib Jangan Remehkan Persijap

Meski demikian, laga ini tetap dianggap penuh tantangan. Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan pentingnya konsentrasi penuh di setiap pertandingan.

Juru taktik asal Kroasia itu tak ingin Marc Klok dan kawan-kawan menganggap enteng Persijap Jepara.

"Tidak ada pertandingan yang tidak penting. Semua pertandingan sangatlah penting bagi kami," tegas pelatih asal Kroasia itu.

Target Tiga Poin di Jepara

Misi Persib jelas, yakni mencuri tiga poin dari kandang Persijap demi menjaga tren positif sejak awal musim. Hodak menegaskan kemenangan harus selalu menjadi target, baik bermain di Bandung maupun tandang.