Juara BWF World Tour Finals 2025, An Se Young Ciptakan Musim Nyaris Sempurna
jpnn.com - An Se Young menutup kalender kompetisi bulu tangkis 2025 dengan pencapaian yang sulit ditandingi.
Pebulu tangkis asal Korea itu memastikan gelar juara BWF World Tour Finals 2025 setelah tampil dominan pada laga final yang digelar Minggu (21/12/2025).
Pada partai puncak, An Se Young sukses menundukkan wakil China Wang Zhi Yi lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-13, 18-21, 21-9.
Hasil tersebut sekaligus menegaskan konsistensi An Se Young sepanjang musim.
Tercatat, selama kalender 2025, perempuan muda berusia 23 tahun itu mengoleksi 11 gelar juara, dengan trofi World Tour Finals menjadi penutup sempurna dari rangkaian prestasinya.
Sebelumnya, An telah merajai sejumlah turnamen besar dunia, mulai dari Malaysia Open, India Open, Orleans Masters, All England, Indonesia Open, Japan Open, China Masters, Denmark Open, French Open, hingga Australia Open.
Dominasi An Se Young juga tercermin dari tingkat kemenangannya yang mencapai 94,8 persen sepanjang musim.
Meski demikian, musim 2025 tidak sepenuhnya berjalan tanpa cela.
