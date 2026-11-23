jpnn.com - TORINO - Carlos Alcaraz menjadi juara ATP Finals 2026 setelah mengalahkan petenis nomor satu dunia Alexander Zverev 6-2, 7-6 (9/7) dalam final di Turin, Senin (23/11) dini hari WIB.

Setelah mencatatkan diri sebagai petenis putra termuda yang melengkapi karier Grand Slam (memenangi keempat turnamen Grand Slam, yakni Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) pada awal musim, petenis berusia 23 tahun ini menutup tahun yang penuh pasang surut dengan meraih gelar ATP Finals -trofi yang belum ada di lemarinya.

Bersama Roger Federer, Andre Agassi, dan Novak Djokovic, Alcaraz kini masuk dalam daftar eksklusif petenis putra yang telah memenangi empat Grand Slam serta ATP Finals.

Mengingat rekan senegaranya yang legendaris, Rafael Nadal, tidak pernah berhasil menjuarai turnamen penutup musim ini, Alcaraz menjadi petenis Spanyol pertama yang meraih gelar tersebut sejak Alex Corretja pada 1998.

"Ini adalah pekan yang luar biasa. Saya tidak bisa menutup minggu ini dengan cara yang lebih baik lagi, jadi, saya sangat bangga," ujar Alcaraz setelah mengamankan gelar keenamnya tahun ini.

"Saya telah melalui momen-momen yang sangat sulit tahun ini. Cedera, masalah pribadi maupun bersama tim saya, tetapi kami berhasil melewati semuanya. Saya sedang bermain dengan sangat baik, jadi, bagi saya, mengangkat trofi ini adalah sesuatu yang telah lama saya kejar. Ini sangat berarti bagi saya," tuturnya.

Baca Juga: Jannik Sinner Pukul Carlos Alcaraz di Final ATP Finals 2025

Alcaraz cukup lama didera masalah cedera tahun ini, terutama di bagian pergelangan tangan.

Zverev, juara ATP Finals dua kali, sebenarnya tampil tak jelek pada final tadi.