Juara di China Masters 2025, Dechapol/Supissara 2 Sejarah

jpnn.com - SHENZHEN - Ganda campuran Thailand peringkat empat dunia Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran mengukir rekor atau sejarah luar biasa di China Masters 2025 Super 750.

Dechapol/Supissara menjadi juara China Masters 2025 setelah pada final di Shenzhen Arena, Minggu (21/9) siang WIB mengalahkan wakil Malaysia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Dalam waktu 35 menit (statistik BWF), Dechapol/Supissara menang 21-8, 21-17.

Ada dua sejarah yang terukir, yakni:

Dechapol/Supissara menjadi ganda campuran pertama di luar China yang menjuarai China Masters (yang digelar sejak 2005).

Dechapol/Supissara menjadi wakil pertama dari Thailand, di setiap nomor, yang menjuarai China Masters.

Final China Masters 2025 Super 750 merupakan final ke-6 Dechapol/Supissara di BWF World Tour 2025.

Sebelumnya, Dechapol/Supissara masuk final Malaysia Open Super 1000 (juara), Thailand Masters Super 300 (juara), Singapore Open Super 750 (juara), Indonesia Open Super 1000, dan Japan Open Super 750.

Dengan keberhasilan menjuarai China Masters 2025 Super 750, Dechapol/Supissara berhak mendapatkan uang USD 85.100 atau sekitar Rp 1,4 miliar.

Sementara itu, Chen/Toh kebagian USD 40.250. (bwf/jpnn)