Juara di US Open 2025, Carlos Alcaraz Jadi Nomor 1 Dunia
Carlos Alcaraz menjuarai US Open 2025. Foto: Charly Triballeau/AFP

jpnn.com - NYC - Carlos Alcaraz menggusur Jannik Sinner dari puncak peringkat dunia tenis tunggal putra, setelah memastikan gelar juara US Open 2025.

Alcaraz - petenis Spanyol berusia 22 tahun, menjadi nomor satu dunia dengan cara mengalahkan langsung si ranking satu dunia, Sinner, dalam final US Open 2025 di Arthur Ashe Stadium, New York City, Senin (8/9) dini hari WIB.

Panas dari awal, Alcaraz mengalahkan Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Setelah memastikan gelar US Open 2025 sekaligus hadiah uang sekitar Rp 82 miliar itu, Alcaraz langsung memuji pelatih dan timnya; Juan Carlos Ferrero dan kawan-kawan.

"Ini (kemenangan) juga buat kalian, karena kalian," kata Alcaraz kepada timnya, on court.

Alcaraz juga berterima kasih kepada penonton. "Turnamen ini istimewa bagi saya,” katanya.

"Saya merasa seperti di rumah sendiri, merasakan energi dan cinta, dan saya hanya berusaha bermain sebaik mungkin untuk kalian semua. Kalian membuat segalanya mudah," imbuhnya.

Alcaraz telah mengoleksi enam gelar grand slam. Gelar pertama grand slam-nya ialah US Open 2022.

Carlos Alcaraz mengalahkan petenis nomor satu dunia, menjuarai US Open 2025, dapat uang Rp 82 miliar.

