Juara Dunia MotoGP 2025 Marc Marquez Siap Tunjukkan Aksi di Sirkuit Mandalika

jpnn.com, JAKARTA - Sang juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez bersama pembalap kelas dunia lainnya akan tampil di Sirkuit Pertamina Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 3–5 Oktober 2025.

Sirkuit Mandalika yang dikelola oleh Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, siap menjadi panggung pertarungan sengit antara para pembalap kelas dunia.

InJourney bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, terus memperkuat fasilitas dan infrastruktur Mandalika sebagai kawasan sport tourism terkemuka dalam menyambut ribuan pengunjung domestik maupun mancanegara.

“Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 bukan sekadar ajang balap dunia, tetapi juga katalis untuk ajang promosi pariwisata dan budaya lokal Lombok ke mata dunia sekaligus jadi momentum untuk memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia," kata Direktur Utama InJourney Maya Watono

"Kehadiran Marc Márquez bersama para pembalap MotoGP lainnya akan menjadi daya tarik besar bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. InJourney berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman terbaik, baik dari sisi penyelenggaraan, infrastruktur, maupun atmosfer pariwisata di Mandalika,” imbuhnya.

Marc Marquez memastikan titel juara dunia usai finis kedua di balapan MotoGP Jepang 2025, setelah mengantongi 541 poin.

Hasil MotoGP Jepang 2025 tersebut sudah cukup untuk mengamankan gelar juara dunia untuk Marc Marquez. Ini merupakan gelar juara dunia ketujuh di MotoGP bagi pembalap dari Ducati Lenovo Team tersebut.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 merupakan rangkaian balapan ke-18 dari total 22 putaran yang diselenggarakan di sepanjang musim 2025. Sirkuit dengan 17 tikungan sepanjang 4,31 Km ini telah menjadi saksi tentang kehebatan para pembalap kelas dunia, termasuk Marc Marquez.