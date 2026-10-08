Juara League Cup Bisa Tampil di Asia, I League Sedang Negosiasi dengan AFC

jpnn.com - Trofi League Cup 2026/2027 tidak sekadar menawarkan gengsi bagi klub-klub peserta. I.League tengah berupaya menjadikan turnamen tersebut sebagai jalur baru menuju kompetisi antarklub Asia.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengungkapkan pihaknya sedang berdiskusi dengan AFC untuk memperjuangkan satu slot kompetisi Asia bagi pemenang League Cup.

Jika terealisasi, tim juara nantinya berpeluang membawa nama Indonesia ke pentas kontinental.

"Ya, mudah-mudahan apa yang kami inginkan untuk AFC, satu slot lagi, bisa mendapatkan satu tempat di kompetisi AFC," ujar Ferry Paulus.

Wacana tersebut menjadi terobosan menarik karena selama ini tiket kompetisi Asia diberikan berdasarkan pencapaian di kompetisi domestik.

Musim ini, dua jatah Indonesia ditempati Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda sebagai penghuni posisi pertama dan kedua pada musim sebelumnya.

Persib mendapat kesempatan tampil di ACL Two 2026/2027, sementara Borneo FC berlaga di AFC Challenge 2026/2027. Keduanya juga menjadi wakil Indonesia di kompetisi ASEAN Club Championship.

Namun, peluang Indonesia mendapatkan tambahan wakil di Asia tetap terbuka. Performa klub-klub Tanah Air di pentas internasional dapat berpengaruh terhadap posisi Indonesia dalam ranking kompetisi sehingga berpotensi membuka lebih banyak slot pada musim berikutnya.