Juara Nasional, Honda Odyssey Audioworkshop Jogja Siap Unjuk Gigi di Level Asia

jpnn.com, YOGYAKARTA - Honda Odyssey racikan Audioworkshop Jogja terus menunjukkan tajinya di panggung kompetisi car audio Indonesia.

Mobil yang ditangani langsung oleh Andy Setiawan itu telah mengoleksi sejumlah gelar bergengsi di level nasional dan kini bersiap membidik tantangan yang lebih tinggi, yakni kompetisi car audio tingkat Asia.

Sebelumnya, Odyssey tersebut meraih gelar National Champion CAN 2025/26, Juara 1 EMMA Heat Semarang, serta MSF National Champion untuk kategori DSP Amp dan Outlaw.

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Khusus kategori Outlaw, kelas tersebut merupakan kasta tertinggi dalam asosiasi MSF.

Prestasi terbaru diraih pada ajang BlackAuto Battle.

Mobil asal Jepang itu keluar sebagai juara pertama setelah bersaing dengan 14 mobil peserta yang berasal dari DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat.

Menariknya, kompetisi tersebut menghadirkan berbeda karena para peserta harus menghadapi standar penilaian dari tiga asosiasi car audio sekaligus, yakni CAN, EMMA, dan USACI.

Artinya, kualitas sistem audio setiap mobil diuji melalui pendekatan dan standar penjurian yang berbeda.