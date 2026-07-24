Timnas Putri Indonesia Juara Piala AFF, Satoru Mochizuki Langsung Beri Peringatan

jpnn.com - Timnas putri Indonesia diharapkan tidak cepat puas seusai menjadi juara AFF Women's Cup 2026.

Pelatih Satoru Mochizuki meminta Sheva Imut dan kolega untuk terus berkembang menatap ajang yang lebih besar lagi ke depannya.

Pasalnya, tahun depan Garuda Pertiwi dijadwalkan berlaga pada Kejuaraan ASEAN 2027.

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"Melalui turnamen AFF Women's Cup 2026 saya merasa pemain, pelatih, dan ofisial turut berkembang."

"Saya tidak ingin mereka merasa puas sampai di sini saja," ujar juru taktik asal Jepang itu.

Pria yang akrab disapa Mochi itu berharap bisa mempersiapkan tim lebih matang lagi untuk menghadapi ajang akbar sepak bola Asia Tenggara.

Pada edisi 2025, Garuda Pertiwi kurang moncer seusai gagal bersaing. Indonesia kalah dari Thailand (0-7), Vietnam (0-7), dan bermain imbang 1-1 melawan Kamboja.

"Saya ingin mempersiapkan diri dengan baik menatap Kejuaraan ASEAN tahun depan," ungkap pria asal Otsu itu.