Juara Pujaan Vol 4, Yuli Berdaya Bersama Mitra Bukalapak untuk Masa Depan Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Bagi Yuli Rahmawati, pendidikan adalah pintu masa depan. Hidup dengan keterbatasan ekonomi tidak pernah membuatnya menyerah untuk menyekolahkan kedua anaknya hingga meraih gelar sarjana.

Dari sebuah warung kelontong sederhana di Kapuk Muara, Jakarta Utara, Yuli melangkah pelan tapi pasti: dengan tekad, kerja keras, serta dukungan komunitas Mitra Bukalapak.

Yuli memulai usaha warung kelontong pada 2006 dengan modal awal Rp 1 juta dan barang dagangan seadanya. Bertahun-tahun usaha itu berjalan naik-turun.

Meski hasilnya belum besar, Yuli tetap bersyukur karena pendapatan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak-anak. Keinginan untuk mengembangkan usaha selalu ada, namun keterbatasan modal menjadi tantangan terbesar.

Perubahan mulai terjadi pada 2018, ketika Yuli memutuskan menjadi Mitra Bukalapak. Ia mulai menjual berbagai produk virtual, seperti pulsa, paket data, token listrik, hingga pengiriman uang.

Warung Yuli menjadi berbeda dari warung lain di lingkungan sekitarnya dan pelanggan pun makin banyak. Omzet meningkat, usaha kian stabil, dan peluang baru pun terbuka.

“Dari sini babak baru usaha saya dimulai. Warung jadi lebih ramai dan alhamdulillah hasilnya jauh lebih baik,” kata Yuli.

Tidak hanya berjualan, Yuli juga aktif dalam komunitas Juwara Mitra Bukalapak. Ia rutin mengikuti pelatihan, berbagi pengalaman, dan bertukar pengetahuan dengan sesama pelaku usaha.