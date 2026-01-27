Juara SEA Games vs Tembok Korea: Ujian Awal Timnas Futsal Indonesia

menu
Pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Souto saat memimpin anak asuhannya melakoni pertandingan Futsal Four Nations Cup 2025 di Jakarta. Foto: Dokumentasi FFI Indonesia

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia akan langsung menghadapi ujian berat pada laga pembuka Piala Asia Futsal 2026.

Skuad Garuda selaku tuan rumah berada di Grup A bersama Korea, Kirgistan, dan Irak.

Indonesia akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Korea di Indonesia Arena pada Senin (27/1/2026) malam.

Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto menegaskan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur.

"Seluruh pemain sudah siap untuk menghadapi laga di AFC Futsal Asian Cup 2026," ucap juru racik asal Spanyol itu.

Timnas futsal Indonesia datang ke Piala Asia Futsal 2026 dengan modal kepercayaan diri setelah merebut medali emas SEA Games 2025 di Thailand.

Meski begitu, Souto menegaskan capaian tersebut tidak boleh menjadi beban mental bagi pemain.

"Dalam olahraga, masa lalu tidak ada dan masa depan adalah mimpi. Kalau masih berpikir tentang SEA Games, itu masalah besar. Ini level Asia," tegasnya.

