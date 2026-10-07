Juara Umum Campus League 2026 Bakal Ditentukan dari UniGames Grand Champions
jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Campus League 2026 akan memasuki tahap akhir pada Desember mendatang.
CEO Campus League Ryan Ghozali mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar tujuh cabang olahraga serentak di Kampus Universitas Pelita Harapan (UPH), bertajuk UniGames Grand Champions.
Tercatat lima cabang olahraga tersebut terdiri dari bela diri jujitsu, taekwondo, shorinji kempo, kickboxing, wushu serta sepak bola wanita dan biliar.
Dari cabang olahraga tambahan Ryan berharap kampus-kampus bisa bersaing, mengingat medali yang diperebutkan cukup banyak untuk menjadi juara umum.
Medali yang diperoleh selama satu musim termasuk di UniGames akan dikonversi menjadi poin.
Medali emas bernilai tujuh poin, perak empat poin, dan perunggu dua poin.
Jumlah medali tersebut yang diserahkan ke tim pemenang juga berbeda dengan ajang multisport lain.
Di Campus League, medali untuk tim dihitung berdasarkan jumlah pemain di lapangan.
Penyelenggaraan Campus League 2026 akan memasuki tahap akhir pada Desember mendatang dengan menggelar tujuh cabang olahraga serentak di UPH Karawaci
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bamsoet Puji Gagasan Smart Febrile Patch yang Bawa Tiffney Tyara Juarai Pilmapres 2026
- Expedition Rayakan Perjuangan Atlet Mahasiswa di Campus League 2026
- Perbanas dan Universitas Surabaya Pecah Telur di Campus League 2026 Seri Nasional
- Perbasi DKI Jakarta: Campus League 2026 Hidupkan Gairah Basket Kampus
- Final Idaman Basket Putri Campus League 2026 Nasional: SCU Vs Ubaya
- Kolaborasi Bakal Lebih Luas setelah UPH Jalin Kerja Sama dengan Campus League