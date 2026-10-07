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Juara Umum Campus League 2026 Bakal Ditentukan dari UniGames Grand Champions

Juara Umum Campus League 2026 Bakal Ditentukan dari UniGames Grand Champions
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Acara konferensi pers UniGames Grand Champions yang digelar di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (6/10). Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Campus League 2026 akan memasuki tahap akhir pada Desember mendatang.

CEO Campus League Ryan Ghozali mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar tujuh cabang olahraga serentak di Kampus Universitas Pelita Harapan (UPH), bertajuk UniGames Grand Champions.

Tercatat lima cabang olahraga tersebut terdiri dari bela diri jujitsu, taekwondo, shorinji kempo, kickboxing, wushu serta sepak bola wanita dan biliar.

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Dari cabang olahraga tambahan Ryan berharap kampus-kampus bisa bersaing, mengingat medali yang diperebutkan cukup banyak untuk menjadi juara umum.

Medali yang diperoleh selama satu musim termasuk di UniGames akan dikonversi menjadi poin.

Medali emas bernilai tujuh poin, perak empat poin, dan perunggu dua poin.

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Jumlah medali tersebut yang diserahkan ke tim pemenang juga berbeda dengan ajang multisport lain.

Di Campus League, medali untuk tim dihitung berdasarkan jumlah pemain di lapangan.

Penyelenggaraan Campus League 2026 akan memasuki tahap akhir pada Desember mendatang dengan menggelar tujuh cabang olahraga serentak di UPH Karawaci

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