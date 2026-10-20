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Jubir Gerindra Klaim 2 Tahun Prabowo-Gibran Bikin Ekonomi Tumbuh Kuat

Jubir Gerindra Klaim 2 Tahun Prabowo-Gibran Bikin Ekonomi Tumbuh Kuat
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Debat terbuka: 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, menakar capaian tantangan dan arah kebijakan pemerintahan di Petogogan, Jakarta Selatan. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad membeberkan capaian dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai berhasil memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kamrussamad menilai terdapat kemajuan signifikan pada berbagai indikator pembangunan dalam dua tahun terakhir.

Dia mengeklaim pertumbuhan ekonomi nasional semakin kuat setelah mencapai angka 5,45 persen pada Semester I 2026 yang menjadi capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

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"Termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20 dan ASEAN," kata Kamrussamad di Petogogan, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).

Sisi kesejahteraan rakyat juga dinilai terus meningkat seiring penurunan tingkat kemiskinan hingga menyentuh 8,07 persen pada Maret 2026.

Tingkat kemiskinan tersebut dicatat sebagai angka terendah sepanjang sejarah pencatatan statistik kemiskinan nasional.

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Selain itu, pemerintah berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,65 persen pada Mei 2026.

"Mencatatkan level terendah dalam 32 tahun terakhir," ujarnya mengakui.

Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad membeberkan capaian dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.

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