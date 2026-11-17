jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Gerindra Bahtra Banong menyebut Presiden RI Prabowo Subianto kemungkinan baru menyampaikan dua nama kandidat Wapres RI ke MPR setelah 24 November 2026.

Sebab, kata Bahtra, Prabowo baru selesai melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada 24 November.

"Kami menunggu Presiden, ya, sampai pulang kunjungan ke luar negeri, karena beliau kalau saya enggak salah sampai tanggal 24 baru pulang dari kunjungan kenegaraan dari luar negeri," ujar dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

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Namun, Bahtra mengakui tiga nama kader Gerindra memang santer disebut diusulkan masuk kandidat Wapres RI.

"Banyak sekali aspirasi, ya, yang menyebutkan kader-kader kami dan saya pikir kami punya cukup banyak stok kader-kader terbaik yang sedang beredar ini kan ada tiga nama, ya," ujar legislator DPR RI itu.

Bahtra mengungkap nama yang masuk bursa ialah Sekjen Gerindra Sugiono, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Bahtra, Dasco saat ini mulai menerima banyak dukungan dari internal Gerindra maupun eksternal untuk menjabat Wapres RI.

"Hampir semua DPD-DPD mulai dari Aceh dan kemudian berbagai daerah Kalimantan Sulawesi dan juga Papua secara internal memberi dukungan kepada Pak Sufmi Dasco Ahmad," ucapnya.