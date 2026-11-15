Jubun: Kasus Alice Huang Buka Risiko Spionase Korporasi, Direksi Jadi Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Kasus Alice Huang yang menjadi perbincangan dalam pemberitaan internasional membuka diskusi mengenai potensi spionase korporasi dan risiko kebocoran informasi strategis melalui hubungan antarmanusia.

Meski dugaan aktivitas intelijen dalam kasus tersebut belum terbukti, persoalan ini menjadi perhatian bagi dunia usaha dalam menghadapi persaingan bisnis modern.

Praktisi investigasi swasta Jubun menilai, keamanan perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan perlindungan teknologi dan sistem informasi. Manusia yang memiliki akses terhadap informasi sensitif juga berpotensi menjadi pintu masuk bagi pihak yang ingin memperoleh rahasia perusahaan secara tidak sah.

Baca Juga: Membaca Jaringan Bisnis Alice Huang Membobol Blokade Chip AI NVIDIA ke China

"Keunggulan kompetitif perusahaan tidak hanya ditentukan oleh modal, teknologi, dan sumber daya manusia. Informasi juga merupakan aset strategis," ujar Jubun, dalam keterangannya, Minggu (15/11).

Informasi seperti rencana ekspansi, struktur biaya, kondisi keuangan, strategi penawaran, hingga rencana investasi merupakan aset penting bagi perusahaan. Apabila informasi tersebut jatuh ke tangan pesaing, dampaknya dapat memengaruhi posisi tawar, pengambilan keputusan, bahkan keberlangsungan bisnis.

Dalam praktiknya, intelijen bisnis (business intelligence) merupakan kegiatan pengumpulan dan analisis data secara sah untuk mendukung keputusan perusahaan. Aktivitas ini berbeda dengan spionase korporasi (corporate espionage), yakni upaya mendapatkan rahasia perusahaan melalui penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, atau akses tanpa izin.

Baca Juga: Jubun Soroti Ancaman Keamanan Negara dalam Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Risiko spionase korporasi tidak hanya berkaitan dengan peretasan sistem komputer atau pencurian dokumen. Pendekatan melalui hubungan sosial maupun romantis juga dikenal dalam pembahasan kontraintelijen sebagai salah satu kemungkinan modus untuk membangun kepercayaan dan memperoleh akses terhadap informasi sensitif.

Namun, pendekatan semacam ini tidak terbatas pada gender atau penampilan tertentu, melainkan berkaitan dengan manipulasi kepercayaan dan penyalahgunaan akses.